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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة صباحية موسعة لمتابعة مشروعات الصرف الصحي بقرى كفر السنادية ، ميت النور ، كفر ششتا ، ششتا وكفر شاهين

حياة كريمة في زفتى.. محافظ الغربية يتفقد مشروعات الصرف الصحي بـ5 قرى

حياة كريمة في زفتى
حياة كريمة في زفتى ..محافظ الغربية يتفقد مشروعات الصرف الصحي

 أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على انتهاء عدد كبير من مشروعات قطاع الصرف الصحي ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى ، حيث تم الانتهاء من ٥٦ مشروعا من إجمالي ٨٣ مشروعا  بنسبة تنفيذ تجاوزت الـ ٨٨ ٪ .

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 جاء ذلك خلال الجولة  التي قام بها المحافظ في السابعة من صباح اليوم لمتابعة مشروعات الصرف الصحي داخل قرى (كفر السنادية ، ميت النور ، كفر ششتا ، ششتا وكفر شاهين) ، وذلك بحضور الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى وأعضاء المكتب الفني.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية شبراملس

بدأت الجولة بتفقد محطة رفع الصرف الصحي بكفر السنادية والتي تخدم ٢٣٨٨ نسمة بإجمالي تكلفة ٣٠ مليون جنيه حيث بلغت نسبة الأعمال بها ٩٦٪ ، كما تفقد أعمال التشطيبات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحي بقرية ميت النور حيث تخدم ٤٨٢٨ نسمة بإجمالي تكلفة ٣٠ مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ ٩٩٪ .

واستكمل رحمي جولته بتفقد  محطة رفع صرف صحي كفر ششتا والتي يتم إنشاؤها بإجمالي تكلفة ٢٥ مليون جنيه لخدمة ٩٤٦٦ نسمة وبلغت نسبة نهو الأعمال بها ٧٢٪، موجهاً بسرعة نهو الأعمال حتى تلتحق بباقي المحطات التي انتهت.

وفي ذات السياق تفقد محافظ الغربية محطة الصرف الصحي بقرية ششتا والتي ستخدم ٣٩٦٤ نسمة من أهالي القرية والقرى المجاورة بإجمالي تكلفة ٢٥ مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ ٧٢٪ ، كما تفقد محطة رفع الصرف الصحي بقرية كفر شاهين والتي تخدم ٢٧٨٥ نسمة بإجمالي تكلفة ٢٥ مليون جنيه حيث قاربت على التسليم بنسبة ٩٨٪ .

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وفي سياق آخر تفقد المحافظ الوحدة الصحية بميت النور بتكلفة قدرها ٢٧ مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ ٦٪، واختتمت الجولة بتفقد مركز شباب كفر ششتا والذي يخدم ٩٠٦٣ نسمة بإجمالي تكلفة ٦.٤ مليون جنيه حيث تتم أعمال حفر الأساسات.

حياة كريمة في زفتى ..محافظ الغربية يتفقد مشروعات الصرف الصحي في ٥ قرى

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