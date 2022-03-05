اتصالات النواب: توطين صناعة التابلت في مصر يواكب عصر التكنولوجيا الجديدة

علق النائب أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على توجه الدولة المصرية نحو توطين التابلت، موضحا أنها خطوة هامة وتأتي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا حيث أنها تخدم العملية التعليمية في مصر، وتواكب عصر الجمهورية الجديدة.



وتابع منصور خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن التوجه نحو التكنولوجيا الحديثه لم يعد مجرد رفاهية تخضع لمتطلبات الدول، منوها ان جائحة كورونا كشفت للعالم أجمع أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في كافة القطاعات.



وتابع وكيل اتصالات النواب أن الدولة المصرية أصبح لها رؤية محددة في اعتمادها بشكل كلي بكافة مؤسساتها بتطبيق منظومة العمل عن بعد، وخاصة التعليم، وهو ما تعمل عليه وزارة التربية والتعليم.



وأكمل النائب أحمد نشأت منصور أن توطين صناعة التابلت سيكون له دور في توفير فرص عمل للشباب الخريجين.

