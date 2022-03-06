عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس برشلونة الأسبق: لا أتوقع عودة ميسي أو ضم صلاح

صدى البلد

أكد خوان جاسبارت رئيس برشلونة الأسبق أن حقبة تواجده في برشلونة كانت "فترة خاصة"، وأن الجميع كان يجتهد من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال جاسبارت في تصريحات لبرنامج رقم 10 الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "أنا عاشق ومشجع لبرشلونة قبل أن أكون رئيسا، لذلك تصريحاتي القوية كانت دفاعًا عن النادي وحقوقه".

وأضاف: "أثناء رئاستي للنادي كنت لا أحب التدخل في الأمور الفنية، لذلك أنا لم أستطع اختيار أي لاعب للتعاقد معه، فالمدير الفني هو المسؤول عن ذلك".

وأضاف: "جائحة كورونا أثرت بالسلب على برشلونة، وبالتالي رحل ليونيل ميسي عن صفوف الفريق، كانت هناك ظروف خاصة وهو تفهم الأمر وانتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان".

وأردف: "ميسي أفضل لاعب في العالم، ورحيله أثر بالسلب، هو خرج بطريقة احترافية عكس البرتغالي لويس فيجو، ورحيله كان له أثر سلبي أكبر من مغادرة فيجو".

وتابع: "لا أتوقع عودة ميسي إلى برشلونة كلاعب خلال الفترة المقبلة، وأعتقد أنه بناء على رغبة زوجته وأولاده، هو يفضل البقاء في باريس سان جيرمان، لكن من الممكن العودة لقضاء إجازته فقط لانه يحب المدينة".

كما تحدث جاسبارت عن تشافي المدير الفني لفريق برشلونة، مؤكدا: "تشافي يعشق برشلونة وأسطورة كلاعب، ويقوم حاليا بمجهود كبير لإعادة النادي إلى مكانته مرة أخرى".

وعن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قال: "لاعب كبير ويعجبني أنه يطور نفسه سريعا، لكن لا أعتقد أنه سوف ينضم إلى برشلونة في يوم ما".

برشلونة محمد صلاح جائحة كورونا صلاح ليفربول ليونيل ميسي باريس سان جيرمان دوري ابطال أوروبا ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

وفاة الفنان والإعلامي الشاب إياد داود

راتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لمختلف التخصصات بالمحافظات

تقلبات جوية وسيول متوقعة.. منخفض "السودان" يضرب مصر غدًا .. تفاصيل

موعد عزاء وجنازة الإعلامي إياد داود

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والمريخ في بدوري أبطال أفريقيا اليوم 5 / 3 / 2022

أوراق شجرة "شبابيك تتساقط"..رحيل الإعلامي الشاب إياد داود بعد ممثل عودة الندلة

الأرصاد تحذر: منخفضات الخماسين تضرب البلاد خلال الأيام القادمة

ترشيحاتنا

لم ينجح أحد.. هل يكسر فيريرا عقدة فشل الولاية الثانية في الزمالك

أفضل دعاء في الصباح لجلب الرزق .. ردده بعد صلاة الفجر

مصرع طالب إثر حادث سير في الشرقية

استمرت 32 دقيقة..البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال بايدن وزيلينسكي

حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تتألق بفستان زفاف أنيق للمحجبات.. شاهد

بصاروخ أرض جو.. تدمير طائرة روسية في السماء وتحولها إلى حطام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجزة.. أردنية كفيفة تستعيد بصرها بالرقية الشرعية.. شاهد رد فعلها|فيديو

بسبب حذائه .. كيف خسر سعيد الحافي فرصة الاحتراف بالأهلي؟

تأثير الرياح الترابية على الأطفال .. كيف تحمين رضيعك

الجمال والبراءة والسلاح.. نساء وأطفال أوكرانيا يتدربون على القتال بالكلاشنيكوف والمولوتوف.. صور

فيديو

صنع بأياد مصرية .. إيجي فاكس أول لقاح محلي الصنع 100%

لأول مرة في تاريخ مصر.. قاضيات يجلسن على منصة مجلس الدولة | فيديو جراف

بالعودة للماضي.. دنيا سمير غانم تحاول الخروج من أزمتها مع هشام جمال

عايز تشتهر على قفايا.. قصة الفنان هشام المليجي بعد تصدره التريند|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ