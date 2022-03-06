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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا

صدى البلد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، الأحد، بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية " دي إم سي"، إن هذه الأجواء ستستمر اليوم فقط وابتداءً من غد، الاثنين، سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة يصل لأكثر من 4 درجات مئوية، مؤكدةً أنه مع نهاية الأسبوع سنشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى من 19 لـ 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وسيكون هناك فرص للأمطار على السواحل الشمالية يوم الثلاثاء القادم.

وأضافت:" هذه فترة تقلبات جوية بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، وعشان كده مش عايزين ننخدع بفترات الاستقرار وارتفاع درجات الحرارة، ولازم نستمر في ارتداء الملابس الثقيلة خصوصًا خلال فترات النهار والليل حتى انتهاء فصل الشتاء".

وأكدت أن الرياح لن تؤثر على حركة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط والبحرين، وهما مؤهلان تمامًا لأعمال الصيد والملاحة البحرية.

من جانب آخر، قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن  اليوم سيشهد منخفضا جويا في الصحراء الغربية تصاحبه رياح الخماسين، متابعة أن سرعة الرياح تتراوح بين 40 و70 كم /ساعة وستكون محملة بالرمال والأتربة في جميع أنحاء الجمهورية، وسيؤدي  هذا إلى انخفاض وتدهور في الرؤية الأفقية أحيانًا على بعض الطرق. 
 

وأضافت "غانم" أن هذه الرياح ستعمل على ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن اليوم هو ذروة ارتفاع درجات الحرارة، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 27 درجة مئوية.

وأوضحت أن الطقس خلال فترة النهار سيكون مائلا للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، ولكن مع دخول ساعات الليل ستتحول الرياح إلى شماليات غربية وسيكون بها نسب رطوبة عالية وسقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على كل المحافظات المطلة على البحر المتوسط، لافتة إلى أن هذه الرياح ستؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل وسيكون الطقس شديد البرودة على جميع مناطق الجمهورية.

 

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