غداً.. فصل التيار الكهربائي عن 8 قرى وتوابعها بمراكز كفر الشيخ

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، غداً الاثنين، عن 8 قرى وتوابعها، من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، لإجراء أعمال الصيانة.

وأوضحت الغرفة - في بيان اليوم الأحد - أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بمراكز "كفر الشيخ، دسوق، الرياض، بلطيم، مطوبس، بيلا، قلين"، مشيرة إلى أنه سيتم فصل التيار عن مغذي "صندلا" غرب كفر الشيخ، وتتأثر عمليات الفصل قرية "صندلا" وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي "كفر مجر" جنوب دسوق، وتتأثر بالفصل قرية "كفر مجر" وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي "الناصرية" بالرياض، وتتأثر بالفصل قرية الناصرية وتوابعها.

وأشارت إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي "الشيخ مبارك" ببلطيم، وتتأثر بالفصل قرى الشيخ مبارك وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي "القن بمطوبس"، وتتأثر بالفصل "قرية القن" وعزبة "عمرو وبني بكار"، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي "كوم الحجنة" بيلا، وتتأثر بالفصل قرى "كوم الحجنة" وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي "حصة الغنيمي" بقلين، وتتأثر بالفصل قرية "حصة الغنيمي" وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي "الوزارية" بالرياض، وتتأثر بالفصل مجلس قروى "دقلت ومياه العمدان".