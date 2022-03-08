كواليس انضمام المحترف رامز حفظ الله لمنتخب مصر للشباب.. فيديو

كشف عزيز محمد، محلل رياضي مصري بالمغرب، كواليس استجابة رامز حفظ الله، لاعب مزدوج الجنسية المصرية والمغربية، للعب باسم الفراعنة، والانضمام إلى منتخب الشباب.



وقال خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي، عبر سكايب ببرنامج «ملعب البلد» على قناة صدى البلد رامز حفظ الله لاعب محوري، عليه الضوء يجيد مركز صناعة الألعاب»، معربا عن أمنيته ف أن يكون رامز حفظ الله إضافة لمنتخب مصر للشباب.



ووجه الشكر إلى والدة رامز حفظ الله قائلا «البعض اعتقد أنها لا تريده أن لعب لمصر كونها مغربيا، لكن هذا أمر خاطئ، الفكرة أن منتخب المغرب كان قد سبق وأرسل طلب إلى اللاعب».



