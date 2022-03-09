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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد افتتاح أول مركز للمصالحة الأسرية ببنها.. أوقاف القليوبية: يعمل على لم شمل الأسرة|صور

مركز المصالحة الاسرية
مركز المصالحة الاسرية

دشَّنت وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة العدل ودار الإفتاء المصرية ومحافظة القليوبية أول مركز للمصالحة الأسرية على مستوى الجمهورية بمدينة بنها.

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قال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن المركز يأتى فى إطار الدور التوعوى والتثقيفى والإرشادى الذى تقوم به وزارة الأوقاف لمواجهة الظواهر السلبية فى المجتمع ، مضيفا ان المركز سوف يقوم بدوره فى حل الخلافات الأسرية قبل اللجوء للطلاق للحفاظ على الأسرة المصرية لكونها أساس المجتمع والذى يعد صلاحها من صلاح التنمية والرقى وكافة مجالات الحياة.

وأكد أبو السعود لـ "صدى البلد" أن المركز الجديد يستهدف حماية ورعاية الأسرة المصرية وقد تم اختيار محافظة القليوبية لتُشكَل بها لجان إفتاء ومصالحة أسرية تختص هذه اللجان بالتوعية ضد مخاطر الطلاق والعمل على لم شمل الأسرة، والمصالحة بين أطرافها، وإعطاء الفرصة للتريث في اتخاذ قرار الطلاق حيث إنه قرار يؤثر في بنيان الأسرة المصرية.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية  أن الوزارة أعدت دورات تدريبية وتأهيلية للأئمة فيما يتعلق بقضايا الأسرة من الجانب القانوني، وكيفية الحفاظ على هذه الحقوق بالاستعانة بالمستشارين المختصين بمحاكم الأسرة، فضلا عن علماء وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتتكامل الجهود للوصول لرؤية واحدة هدفها الأساسي الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
من جانبه أعرب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، عن شكره وتقديره لوزراء الأوقاف والعدل ومفتي الديار المصرية لافتتاح أول مركز للمصالحة الأسرية على مستوى الجمهورية بمحافظة القليوبية بمدينة بنها.
وأشار الهجان، إلى أن المركز بدوره يساعد في حل الخلافات الأسرية قبل اللجوء للطلاق للحفاظ على الأسرة المصرية لكونها أساس المجتمع والذي يعد صلاحها من صلاح التنمية والرقي وكافة مجالات الحياة.
وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد افتتح أول مركز للمصالحة الأسرية بمدينة بنها، بحضور المستشار رضا الشاذلي ممثل عن وزارة العدل، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة نائبا عن وزير الأوقاف، وصفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية وعضو من دار الإفتاء المصرية.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل، قامت بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية بعقد دورات تدريبية لنحو 903 من الأئمة في أنحاء الجمهورية وقد شمل التدريب الجوانب القانونية والفقهية والوعظية.

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