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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس ١٠-٣-٢٠٢٢ والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تنطلق اليوم الخميس 10 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة أبرزها مواجهة برشلونة ضد جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفي محمد بالدوري الأوروبي  بالإضافة لمباراة نوريتش سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي 



لايبزيجX سبارتاك موسكو– الساعة 7:45 مساء

إشبيليةX وست هام يونايتد– الساعة 7:45 مساء

جلاسكو رينجرزX سرفينا زفيزدا – الساعة 10 مساء

سبورتينج براجاX موناكو – الساعة 10 مساء

أتلاتناX باير ليفركوزن– الساعة 10 مساء -beIN Sports 2 HD Premium

برشلونةX جالاتا سراي – الساعة 10 مساء- beIN Sports 1 HD Premium   
 

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي 
 


باوك سالونيكاX جينت– الساعة 7:45مساء

فيتيسه أرنهيمX روما– الساعة 7:45مساء

مارسيليا X بازل- الساعة 10 مساء

ليستر سيتي X رين- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 

وولفرهامبتونX واتفورد– الساعة 9:30 مساء

ساوثهامتونX نيوكاسل يونايتد– الساعة 9:30 مساء

نوريتش سيتيX تشيلسي– الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1    

ليدز يونايتدX أستون فيلا -الساعة 9:45 مساء
 

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفتحX  أبها – الساعة 5:25  مساء

التعاونX  الفيصلي – الساعة 5:50  مساء

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