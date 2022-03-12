إطلالة سوداء.. هند صبري في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة هند صبري عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسيمة علي وقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت فيها بـ إطلالة سوداء ،مرتدية جامبسوت جلد ومعتمدة علي الميكب الناعم المائل الي ترابي ـبالإضافة الي الإكسسورات التي أكملت أناقتها من نفس اللون .

وعلقت قائلةً :" يا لها من ليلة ❤️ إغلاق @womenspavilion في @dubaiexpo2022"

وأكملت :"تذكير ملهم بأنه "عندما تزدهر المرأة ، تزدهر الإنسانية" .. شكرا @cartier على هذه الأمسية ❤️ التي لا تنسى".

مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معاها في التعليقات .