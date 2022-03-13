محافظ المنيا يطمئن على حالة المصابين بحادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي

تابع اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، حالة المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي، أمام قرية قلوصنا بمركز سمالوط، حيث تم نقل المصابين لمستشفى سمالوط التخصصي، وأسفر الحادث عن وفاة مواطنة، وإصابة 16 شخص بإصابات متنوعة وجميع الحالات مستقرة.

رافق المحافظ، الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، وأحمد راشد رئيس مركز ومدينة سمالوط، وعدد من نواب البرلمان.

وأعرب المحافظ ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الضحية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، واطمئن المحافظ، على استقرار حالة المصابين، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم الصحية.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معرباً عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما وجه المحافظ الشكر لجميع الأطقم الطبية، والتمريض، ورجال هيئة الإسعاف لما يبذلوه من جهد وتقديم الخدمات الطبية للمرضي، مؤكداً حرص الدولة على توحيد الجهود لرفع كفاءة منظومة القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية ذات كفاءة عالية للمرضى.