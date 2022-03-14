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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنان يوسف الأسدي يتحدث عن مسلسل "ديما عامر " في رمضان المقبل ..فيديو

يوسف الأسدي
يوسف الأسدي

قال الفنان يوسف الأسدي ، إن خلال الفترة الماضية حاولنا توصيل مشاكل الشباب من خلال الأعمال الفنية بالإضافة إلي حلولها أيضا مؤكدا أن الفنانين الشباب يمثلون جيلا كاملا وجيلا مر بظروف صعبة كثيرة .

وأضاف يوسف الأسدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي" ، أن جيلنا من الشباب مر بالكثير من الأحداث خلال الـ 10 سنوات الماضية مؤكدا أن دورة في مسلسل الطاووس في رمضان الماضي كان مهم جدا و كنت امثل شخصية شبابية في بدايته حياته وتحيط به مختلف الظروف الصعبة.

وأوضح يوسف الأسدي ، أن مسلسل " ديما عامر " رمضان المقبل سيكون مؤثرا جدا لأنه يناقش مشاكل الشباب في فترة الثانوية العامة أثناء الدارسة وداخل المنزل ونقدم أيضا حلولا هذه المشاكل ويناقش قضايا حقيقية من أرض الواقع .

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