مصطفى محمد يقود تشكيل جالاتا سراي أمام بشكتاش في الدوري التركي

أعلن دومينيك تورنت، المدير الفني لفريق جالاتا سراي، تشكيل فريقه لملاقاة بشكتاش، في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري التركي.

تشكيل جالاتا سراي

وضم تشكيل جالاتا سراي كل من:

في حراسة المرمى: إينياكي بينا.

خط الدفاع: عمر عبد اللاوي نيلسون، ماركاو، فان أنهولت.

خط الوسط: تايلان، بيركان، فيجيولي، إيمري كيلينتش

خط الهجوم: محمد كريم أكتوركوغلو، مصطفى محمد.

وتُقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب نيف ستاديوم معقل فريق جالاتا سراي، وذلك قبل مواجهتهم المنتظرة أمام برشلونة يوم الخميس المقبل، في بطولة الدوري الأوروبي.