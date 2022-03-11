مصطفى محمد يشارك جمهوره بـ صور له من مباراة جالاتا سراي وبرشلونة.. شاهد

نشر مصطفى محمد ، لاعب فريق جالاتا سراي ، عدة صور له من مباراة فريقه مع برشلونة الإسباني في منافسات بطولة الدوري الأوروبي على ملعب “الكامب نو”.

وعلق مصطفى محمد قائلا: “الأشياء العظيمة تأتي من العمل الجاد والمثابرة لا أعذار ”.

أنهى التعادل السلبي مباراة برشلونة الإسباني وضيفه جالاتا سراي في منافسات بطولة الدوري الأوروبي على ملعب “الكامب نو”.

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في التشكيل الأساسي منذ بداية المباراة، وشكل بعض الخطورة على مرمى برشلونة، لكنه خرج مستبدلا في الدقيقة 68 لمصلحة الفرنسي بافيتمبي جوميز.

و كان مصطفى محمد صاحب الفرصة الأخطر للفريق الضيف في الشوط الأول، بعدما مرت كرته الرأسية فوق العارضة في الدقيقة 40.

جدير بالذكر أن الحكم المساعد أشار بعد خروج الكرة إلى أن مصطفى محمد كان في موقف تسلل وقت تسديد الكرة.

وسيطر برشلونة على مجريات اللعب في المباراة، وأهدر أكثر من فرصة أمام المرمى.