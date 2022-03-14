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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادر شوقي: بيراميدز لا يمتلك مقومات البطولة.. وقرارات مجلس الزمالك جيدة

نادر شوقي
نادر شوقي

اتفق نادر شوقي وكيل اللاعبين، مع قرار مرتضى منصور رئيس الزمالك بعدم تجديد عقد مجموعة من لاعبي الفريق بسبب تعنتهم مع إدارة النادي.

وكان مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء قرر عدم التجديد لسداسي الفريق (أبو جبل، طارق حامد، بن شرقي، أوناجم، عمر السعيد، سيف الجزيري).

وقال نادر شوقي في تصريحات إذاعية عبر "نجوم إف إم": "مؤيد لقرار نادي الزمالك بعدم التجديد لبعض اللاعبين، قرار صائب (وعين العقل)".

وتابع: "هذا القرار كان لابد اتخاذه من البداية، من يريد التجديد لفعل ذلك ونادي الزمالك لن يقف على أحد، أمير مرتضى منصور يستطيع تعويض أي لاعب، لديه فكر جيد في إيجاد البديل". 

وأكمل: "حسام غالي منذ تواجده في الملعب معروف أنه في يوم من الأيام سيكون رئيس النادي الأهلي".

وأردف: "محمد هاني من أفضل الأظهرة وطور من نفسه، وعلم أن هناك خطر عليه، هاني لا يقل عن أي لاعب يحترف خارجيًا، مستواه يؤهله للاحتراف الأوروبي".

وأضاف: "كان هناك أندية تراقب أكرم توفيق قبل اصابته، هو لاعب يلفت عين أي أحد، هناك أندية كثيرة تحدثت معي عنه".

واستطرد وكيل اللاعبين: "أحمد ياسر ريان رغم أنه لم يشارك كثيرًا مع ناديه ولكن هناك أندية كثيرة في تركيا تتحدث معي عنه".

وأشار: "نادي بيراميدز لا يمتلك مقومات البطولة، لديهم لاعبين جيدين وأموال ومدير فني جيد، هناك أموال كثيرة تدفع في النادي ولكن لا نعرف هدفهم حتى الآن".

واختتم: "لم أتقابل مع رمضان صبحي منذ رحيله عن الأهلي، وأعتقد أننا لن نتقابل في أي مكان، كل واحد حر في اختياره ولكن يتحمل نتيجته".

نادر شوقي مرتضى منصور رئيس الزمالك أبو جبل طارق حامد عمر السعيد

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