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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علاج إدمان: متعاطي الشابو ممكن يقتل أي شخص أمامه.. فيديو

مادة الشابو
مادة الشابو

قال الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج الأدمان، إن “الشابو” اسم تجاري، وتعاطيه يؤدي إلى سلوكيات عنيفة وخطيرة.

 

وأضاف نبيل عبد المقصود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الشخص المتعاطي لمادة “الشابو” من الممكن أن يتسبب بضرر لنفسه وللآخرين  بطريقة عنيفة، معلقا: "متعاطي الشابو من الممكن أن يقتل أي شخص أمامه وهو لا يدرك ما يفعله إطلاقا". 

 

وتابع أستاذ علاج الإدمان: "مادة الشابو، لها مخاطر كبيرة، وترفع الضغط، وتزيد من ضربات القلب وممكن تؤدي للوفاة، وللأسف تم تصنيع تلك المادة في مصر، ويضاف إليها مواد كيميائية، وتسبب مخاطر كبيرة وتسبب ضررا للجهاز العصبي والرئة".

 

وأشار نبيل عبد المقصود إلى أن الشخص المتعاطي “للشابو” يصاب بالإدمان من أول مرة، والأسوأ من ذلك أن جرام الشابو يباع بمبلغ 1200 جنيه، وهذا نفس سعر الكوكايين".

 

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