التعليم: التقديم لذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس المصرية اليابانية «ورقيا»

أتاحت وزارة التربية والعليم والتعليم الفني، لـ أولياء أمور الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في التقديم لأبنائهم في المدارس المصرية اليابانية، إمكانية التقديم ورقياً في فرع المدرسة المصرية اليابانية الذي يرغب في التقديم فيه في المواعيد المعلن عنها فقط.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه على أولياء أمور الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة تجهيز جميع المستندات المطلوبة شاملة: التقارير الطبية اللازمة للحالة حتى يتم دراستها وعرضها على لجنة مختصة لدراسة هذه الأوراق وطلب أي مستندات أخرى وتقرير القبول من عدمه وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقررة فى هذا الشأن.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من أنه فى حالة عدم إفصاح ولي الأمر عن الحالة الصحية لابنه بعد التقدم الإلكتروني، ستتم إحالة الأمر لنفس اللجنة واتباع نفس الإجراءات للبت في صحة الالتحاق من عدمه.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي القادم، والتي تم منذ قليل فتح باب التقديم فيها إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن لمن يهمه الأمر التقديم في المدارس المصرية اليابانية على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg

وتمثلت شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية اليابانية في:

تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل.

سيكون التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس.

يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية، أما التلاميذ الحاصلون على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومى بجنسية غير مصرية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية وفقاً للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.

يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من عام ٢٠٢٢ بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلي:

- التنسيق الأول: بعد إغلاق باب التقدم سيتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار أدناه.

- التنسيق الثانى (الأساس في الاختيار): بناءً على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.

لا يجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بالبنود السابقة بأي حال من الأحوال وذلك بناء على القرار الوزاري ١٧١ لسنة ٢٠١٩ المنظم لقواعد القبول بالمدارس المصرية اليابانية.

لا يتم القبول فى المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة لمخالفة ذلك للقرار الوزاري ١٧١ لسنة ٢٠١٩

فى حال تواجد مدرستين أو أكثر فى نطاق جغرافى واحد يتم التقدم على النطاق بالكامل ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناءً على القواعد المعمول بها وخطة الكثافة الطلابية الداخليه لكل مدرسة للصالح العام للمدارس وليس من حق ولى الأمر الاعتراض على هذه القاعدة وبعد قبول الملف بالمدرسة المختارة، لا يجوز التحويل لمدرسة يابانية أخرى تحت أي مسمى قبل قيد التلميذ بالمدرسة لمدة عام دراسى كامل ولا يتم النظر في أي طلب قبل نهاية العام الدراسى وفى حال توافر مكان شاغر بالمدرسة المنقول إليها واتباع جميع الإجراءات المتبعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعلى مسئولية ولى الأمر.

يشترط الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافى المتقدم إليه وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر أو أى مستند رسمى يرجع تاريخه إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر.

تم وضع شرط الإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة نظراً لطبيعة جدول اليوم الدراسى المطول بالمدارس لضمان تطبيق المجموعة الكاملة من أنشطة التوكاتسو بموجب قرار من وحدة إدارة المدارس.

حرصاً من الوحدة على تقديم أفضل خدمة تعليمية ممكنه للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يرجى من ولى الأمر التقدم ورقياً للمدرسة، في المواعيد المعلن عنها فقط، بجميع المستندات المطلوبة شاملة التقارير الطبية اللازمة للحالة حتى يتم دراستها وعرضها على لجنة مختصة لدراسة هذه الأوراق وطلب أي مستندات أخرى وتقرير القبول من عدمه وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقررة فى هذا الشأن.

وفى حالة عدم إفصاح ولى الأمر عن الحالة الصحية لابنه بعد التقدم الإلكترونى سيتم إحالة الأمر لنفس اللجنة واتباع نفس الإجراءات للبت في صحة الالتحاق من عدمه.