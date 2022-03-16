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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: الدعاء للوطن جزء من تعميق الانتماء

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن الدعاء للوطن جزء من تعميق الانتماء إليه ، مؤكدًا أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان ، وبما أننا مقبلون على شهر كريم مبارك فإننا نؤكد على أهمية الدعاء للوطن بكل خير في هذه الأيام المباركة ، في صلواتنا وخطبنا ودروسنا الدعوية ، كلون من الوفاء للوطن وتجذير وتعميق وترسيخ الولاء له والانتماء إليه .

 

ضوابط الدروس الدينية في رمضان

من ناحية اخرى كلف وزير الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني اليوم الثلاثاء 15/3/2022م بسرعة التنسيق مع جميع المديريات الإقليمية بشأن إعداد خطة الدروس الرمضانية ، على أن تكون هذه الدروس بالمساجد الكبرى الرئيسية الجامعة فقط ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي . 

مع مراعاة الآتي : 

1. تحديد المساجد التي يُؤدَّى بها درس العصر فقط ، والمساجد التي تؤدى بها خاطرة التراويح فقط ، والمساجد التي يُؤدَّى بها درس العصر وخاطرة التراويح.

2. أن يكون درس العصر في حدود عشر دقائق بعد صلاة العصر ، وخاطرة التراويح في حدود خمس دقائق إلى سبع دقائق كحد أقصى في جلسة الاستراحة بعد الركعات الأربع الأولى من صلاة التراويح . 

3. أن يسند أداء هذه الدروس إلى الأكثر تميزًا من أئمة المساجد الكبرى . 

4. أن يقتصر أداء الدروس على المساجد الجامعة التي تحددها كل مديرية ويعتمدها رئيس القطاع الديني . 

5. أن يتم الالتزام بالموضوعات والخطة الدعوية التي يعلنها القطاع الديني أسبوعيًّا طوال الشهر الكريم .

6. تكليف جميع الإدارات والمديريات والتفتيش العام كل فيما يخصه بتكثيف المتابعة على جميع المساجد للتأكد من تنفيذ الخطة الدعوية على النحو الذي يعتمده رئيس القطاع الديني . 

7. قصر العمل في المساجد التي لا تشملها خطة الدروس المعتمدة من القطاع الديني على إقامة الشعائر وفق خطة الوزارة على نحو ما هو قائم بها الآن ، سواء بإقامة الصلوات الراتبة فقط دون صلاة الجمعة ، أم بإقامة الصلوات وخطبة الجمعة.

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