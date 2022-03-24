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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية: تكثيف الدورات التدريبية للفرق الطبية المشاركة بحملة شلل الاطفال

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

أكد الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية علي تكثيف الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة، بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة من ٢٧ وحتي ٣٠ مارس الحالي لمدة ٤ أيام.

وأشار وكيل الوزارة الى انه تم عقد اجتماع للفرق الإشرافية بالإدارات الصحية بالمحافظة، ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين بالحملة، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، ومراجعة سلسلة التبريد بجميع الوحدات والإدارات للتأكد من سلامتها وكذلك سلامة المولدات الكهربائية، وعمل الصيانة الازمة لها.

كما أكد علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، وطرق مكافحة العدوي، أثناء التطعيم، في ظل الظروف الراهنة، ووجه وكيل الوزارة بعمل الدعاية اللازمة للحملة، وسرعة مخاطبة جميع الجهات المختصة للتنسيق والتعاون في تنفيذ الحملة.

وأوضح وكيل صحة القليوبية أن التطعيم يشمل جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، من عمر يوم وحتي ٥ سنوات، ويتم التطعيم بطعم سابين الفموي، من شقة لشقة، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة القليوبية .

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