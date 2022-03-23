وزيرة التضامن: 17 مليون مواطن يحصلون على دعم نقدي ..فيديو

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن إجراءات الحماية الاجتماعية وضعت تحت أعين القيادة السياسية خصوصا في أوقات الطوارئ مثل فيروس كورونا والتقلبات الاقتصادية التي نراها .

وأوضحت نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، إن القيادة السياسية في ظل هذه الظروف تقوم بإجراءات تيسيرية؛ للحفاظ على جميع الفئات ومنهم السيدات المعيلات وذوي الإعاقة والأطفال والأسر الفقيرة التي يكون لديها أطفال ونخشي أن يهدد الفقر مستقبل أولادهم التعليمية .

وتابعت نيفين القباج ، إن الرئيس وجه بإضافة نصف مليون أسرة إلي برنامج تكافل وكرامة ويصل عددهم 15 مواطنا، مؤكدا أن هناك 17 مليون مواطن يحصلون علي دعم نقدي منهم 74% من السيدات.

وأوضحت : إن الوزارة قامت بعمل حزمة من المساعدات الاجتماعية ومنها استمرار الدعم النقدي كل شهر والحزم تساعدنا علي مساعدة اسر أخري زيادة عن النصف مليون الذى أقرهم الرئيس وتكون هذه المساعدات لمدة زمنية تل إلي سنة .