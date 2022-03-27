الزراعة: 191 منفذا ثابتا في كافة أنحاء الجمهورية لتوفير السلع للمواطنين.. فيديو

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرة في كافة المجالات.

وأضاف "القرش"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "مجال الزراعة وتوفير الأمن الغذائي للمواكن المصري شهد طفرة كبيرة جدا"، لافتا: "الفترة الحالية فترة استهلاكية للمصريين خاصة مع دخول شهر رمضان".

وأوضح: "حرصنا على الربط بين المواطن المصري وبين أماكن البيع والإنتاج للتقليل من الحلقات الوسيطة"، مضيفا: "هناك تنسيق مع وزارة التموين وكافة المنافذ التابعة للدولة المصرية لإتاحة السلع للمواطنين".

وأشار "عملنا مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" وبدأنا بطرح كل المنتجات بأسعار منافسة، وهدفنا المساعدة مع وزارة التموين لاستقرار الأسعار"، مردفا: "عملنا 191 منفذا ثابتا في كافة أنحاء الجمهورية فضلا عن سلسلة منافذ متنقلة".