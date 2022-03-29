صبيحة : المقاصة تسعى للفوز على الزمالك.. ومنعم: حاربت للعب في الممتاز

قال أحمد صبيحة، لاعب مصر المقاصة، إن الفريق الفيومي سيعمل على الفوز على الزمالك خلال المواجهة التي ستجمع بينهما عقب استئناف الدوري الممتاز.

وأضاف أحمد صبيحة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، جمعنا 9 نقاط في 12 مباراة وهذا أمر ليس جيد بالنسبة للمقاصة، ونطمح في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الزمالك بالدوري".

وتابع:" نحن نحاول استغلال فترة توقف الدوري، من أجل معالجة الأخطاء التي وقعنا فيها، ونسعى للفوز على الزمالك من أجل البعد عن دوامة الهبوط".

وفي سياق متصل، قال أحمد عبد المنعم، لاعب مصر المقاصة، غنه حارب لسنين طوال من أجل اللعب بالدوري الممتاز، وهو ما تحقق عن طريق الفريق الفيومي.

