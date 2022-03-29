عضو مجلس الشيوخ: اليونان تعتز كثيرا بمصر نتيجة غاز المتوسط والعلاقات الاقتصادية

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، إن العلاقات بين مصر واليونان تاريخية قديمة، مشيرا إلى أنها دولة من دول حوض المتوسط التي يربط بينها وبين مصر علاقات أخرى تختلف عن الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "القط"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن اليونان لأول مرة تقوم بترسيم الحدود بينها وبين مصر والمحافظة على أمن كلا البلدين القومي، إلى جانب استثمار الموارد، حيث ان دول حوض المتوسط كانت تفتقر الفعل المرتبط بثروات المتوسط.

وتابع أن اليونان تعتز كثيرا بمصر نتيجة لمنتدي غاز المتوسط، حيث تم إطلاقه كمنصة حوارية والتفاهم حول شؤون الطاقة بين الدول، إلى أن تطور وأصبح حاليا منظمة غازشرق المتوسط ومركز استراتيجي للطاقة والغاز بتلك المنطقة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يرسل رسائل إيجابية للجانب اليوناني فى أن الحفاظ على الأمن القومي عامل مشترك بين البلدين، إضافة إلى التعاون الاقتصادي، مما جعل الجانب اليوناني حريص دائما على توطيد العلاقة بمصر.