التعليم تنفي رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان

رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان ، أمر يشغل بال الكثير من طلاب المدارس وأولياء أمورهم، من حيث صحته بعد تداول أخبار غير رسمية مجهولة المصدر بهذا الشأن على وسائل التواصل الاجتماعي مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

من جانبها ، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن اخبار رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان ، حيث أكدت أنه لا صحة نهائيا لهذا الكلام ، مشددة على أنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي بشأن رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان .

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان ، مؤكدةً أنه سيتم تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامي ، وليس اختيارياً مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور داخل المدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، على انتظام سير العملية التعليمية بجميع المدارس على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي خلال شهر رمضان، وفقاً للخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسي الجاري 2021/2022، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مُناشدةً جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

مواعيد الدراسة في رمضان بـ المدارس المصرية اليابانية

وأعلنت المدارس المصرية اليابانية عبر صفتها الرسمية على الانترنت ، مواعيد الدراسة في رمضان ، وذلك لوقف حالة الجدل المثارة على السوشيال ميديا بهذا الشأن.

وقالت المدارس المصرية اليابانية ، إن مواعيد الدراسة في رمضان كالتالي :

استقبال طلاب رياض الاطفال والابتدائي من 8:15 صباحا حتى 8:30 صباحا

بداية اليوم الدراسي لكل الصفوف من 8:30 صباحا

انتهاء اليوم الدراسي لرياض الاطفال 1:50 ظهرا

انتهاء اليوم الدراسي للابتدائي 2 ظهرا

توزيع الوجبات المدرسية على تلاميذ رياض الأطفال والابتدائية في رمضان

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على ضرورة التنسيق مع شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية (المسئولة عن انتاج وجبات التغذية المدرسية لطلاب المدارس) ، لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوضع خطة لتوريد وتوزيع الوجبات المدرسية على تلاميذ رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية خلال شهر رمضان فقط.

وقالت وزارة التربية والتعليم لمديريات التربية والتعليم : إن توريد الوجبات المدرسية سيكون على دفعة او دفعتين خلال الاسبوع وفقا للحضور الفعلي للتلاميذ ، مع مراعاة الاشتراطات اللازمة المترتبة على ذلك.

كما اكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تنسق مديريات التربية والتعليم ، على استمرار توريد و توزيع الوجبات المدرسية خلال الاسبوع الجاري الذي يسبق شهر رمضان على تلاميذ المرحلة الإعدادية فقط ، حيث ان هذه الفئة كانت مستهدفة بصورة محدودة في بعض المديريات وليس على مستوى الجمهورية ، بحيث يتم تحديد الوقت المناسب لتوريد الوجبات المدرسية خلال الفترة المحددة للتوريد وتوزيع الوجبات وفقا للحضور الفعلي للتلاميذ وعدم وجود متبقيات للوجبات في المدارس قبل حلول شهر رمضان