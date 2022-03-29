عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخزانة الأمريكية: سنفرض مع حلفائنا عقوبات جديدة ضد روسيا

الخزانة الأمريكية:
الخزانة الأمريكية: سنفرض مع حلفائنا عقوبات جديدة ضد روسيا

جاء في في خطاب أعده نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو، أن الولايات المتحدة تعتزم مع حلفائها، فرض عقوبات إضافية كبيرة على روسيا من أجل كبح تنمية اقتصادها.

وقال الخطاب، الذي سيلقيه نائب الوزير في مؤتمر بلندن، ووزعت نصه وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، الثلاثاء: "يصر حلفاؤنا وشركاؤنا على اتخاذ خطوات إضافية مهمة لاحتواء تطور الاقتصاد الروسي، طالما استمر الغزو الروسي".

المعاملة بالمثل.. روسيا تعلن طرد عدد من دبلوماسيي دول البلطيق

بعيدا عن روسيا|رويترز: مباحثات إسرائيلية تركية "خلف الكواليس" لمد أوروبا بالغاز

وقال أديمو، إنه سيناقش خلال رحلته الحالية إلى أوروبا، مع الحلفاء "الجهود المبذولة للحد من الموارد المالية للكرملين لمواصلة الحرب، وسبل منع الالتفاف على العقوبات الغربية، والتدابير الجماعية للتأثير على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي".

وأضاف نائب وزير الخزانة الأمريكي: "سنركز بشكل متزايد على إجراءاتنا ضد الصناعات التي تعتبر بالغة الأهمية لقدرة روسيا على إبراز قوتها، ومنعها من شراء المعدات العسكرية".

وشدد على أن الولايات المتحدة، ستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا وتزويدها بالمعدات اللازمة.

الخزانة الأمريكية روسيا موسكو كييف عقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

البرلمان يوافق على تعجيل موعد صرف استحقاق العلاوات الدورية والمعاشات مبدئيا

طقس اليوم| الحرارة تواصل ارتفاعها.. والقاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة

التعليم تنفي رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان

5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

مشاهدة مباراة مصر والسنغال.. التشكيل المتوقع و10 قنوات ناقلة و5 معلقين عرب

ترشيحاتنا

محمد شبانة يعتذر عن الاستمرار فى منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين

بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 29 / 3 / 2022 .. تغطية خاصة لحظة بلحظة

خصومات حتى 60%.. إقبال المواطنين على 993 فرعا لـ مبادرة كلنا واحد| صور

النواب يوافق نهائيا على صرف علاوة 8% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% للغير

مجلس الوزراء ينفي تعاقد هيئة البريد مع شركة لخدمات الشحن.. تفاصيل

هل حان وقت ارتداء الملابس الصيفية ؟.. الأرصاد تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البروكلي والكرنب.. سلاح جديد للقضاء على كورونا والوقاية منه

بايدن في ورطة.. الرئيس الأمريكي يغش الإجابات حول الحرب من ورقة

وزير الدفاع: تضحيات القوات المسلحة ستظل الدافع الأساسى نحو تحقيق الأمن والإستقرار

وزير الدفاع يتابع إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثاً لوحدات مكافحة الإرهاب بالجيش الثالث الميداني

فيديو

سيارة ذوي الهمم.. شروط السماح لأقارب المعاق بالقيادة.. فيديوجراف

20 جرام ذهب فقط.. تفاصيل مبادرة تيسير الزواج في سوهاج| فيديوجراف

وزير الدفاع: تضحيات القوات المسلحة ستظل الدافع الأساسى نحو تحقيق الأمن والإستقرار

وزير الدفاع يتابع إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثاً لوحدات مكافحة الإرهاب بالجيش الثالث الميداني

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ