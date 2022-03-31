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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد لتقديم دعوة للتقدم لبرنامج JINR Student التابع للبحث العلمي.. اليوم

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع المعهد المتحد للأبحاث النووية JINR عن دعوة للتقدم لبرنامج JINR Student الذي يُعقد على مدار العام في صيغة غير متصلة بالإنترنت، البرنامج مخصص لطلاب البكالوريوس بدءًا من عامهم الثالث وطلاب الماجستير وكذلك طلاب الدراسات العليا في السنة الأولى في مجالات العلوم والهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

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وأوضحت الأكاديمية أنها تستمر فترة التقديم من 17 يناير حتى 31 مارس و 11 مايو حتى31 يوليو 2022ويستمر البرنامج لمدة 6-8 أسابيع.

بينما لمزيد من المعلومات يمكنكم الدخول على هذا الرابط:
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/jinr-student/

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مؤشر البحث العلمي شهر يناير  2022، وشمل على 38,664 بحث دولي عام 2021 تم نشرها للباحثين المصريين في الجامعات والمراكز البحثية بمعدل زيادة قدره 21.1% عن عام 2020، وجاءت جامعة القاهرة في المرتبة الأولى في عدد الأبحاث المنشورة بعدد 6,514 بحث دولي وبنسبة 16.8% من إجمالي الأبحاث المنشورة ثم جامعة عين شمس (3,619 بحث دولى) ثم جامعة المنصورة ( 3,385 بحث دولى) ثم جامعة الزقازيق (3,129 بحث دولى).

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