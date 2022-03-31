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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كلب شرس يفتك بطفل حتى الموت ببريطانيا

كلب شرس
كلب شرس

قالت الشرطة البريطانية إن صبيًا يبلغ من العمر عامين توفي في المستشفى بعد أن عضة كلب يوم الاثنين 28 مارس.

 

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار” اوضحت الشرطة إن الصبي البالغ من العمر عامين لقى مصرعه في حادث وقع  في إجدون ، ورشيسترشاير. 

 

وقالت الشرطة إن عائلة الطفل حاولت نقله بأنفسهم إلى المستشفى ، لكنهم توقفوا في مركز ورسستر الريفي بناء على نصيحة خدمة الإسعاف، حيث تم نقله من هناك إلى مستشفى ورشيسترشاير الملكي بواسطة سيارة إسعاف ، ثم إلى مستشفى برمنغهام للأطفال حيث توفي للأسف.

 

 وأوضحت المشرفة ريبيكا لوف: “لقد أبلغنا هذا الصباح أن الصبي الصغير الذي أصيب في حادثة يوم الاثنين في إجدون ، ورسيستيرشاير قد توفي للأسف”.

 

وأضافت المشرفة  أن تقرير الشرطة الاولى  قال إن الطفل الذي  يبلغ من العمر عامين كان  يعاني من سكتة قلبية في حوالي الساعة 11.20 من صباح يوم الاثنين 28 مارس ، ولكن سرعان ما ثبت أن الطفل قد أصيب بجروح نتيجة عضة كلب في  ورشيسترشاير.
 

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