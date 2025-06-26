ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

قدّم الدكتور احمد صبرى خبير التغذية العلاحية، عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، فوائد بذور الشيا.

١) تُعتبر مصدراً غنيّاً بالكالسيوم، والنحاس، والمنغنيز، والحديد، والزنك، والنياسين.

٢) تُساعد في عمليّة الهضم نظراً لأنها تعمل على إفراز اللّعاب الذي يساعد في عمليّة الهضم؛ لأنّها تحتوي على نسبة عالية من الألياف فهي تساعد الجهاز الهضميّ على القيام بوظيفته بشكل فعّال وبالتالي سهولة امتصاص العناصر الغذائيّة.

٣) تعمل على حلّ بعض المشاكل التي قد تصيب الجلد. ٤)تساعد في التخفيف من آلام الركبتين والعظام بشكل عام لأنّها غنيّة بالحديد والكالسيوم المهمّ في بناء العظام والأسنان ٥)تساعد على زيادة نسبة الذكاء بسبب غناها بالأوميجا3. ٦)تقي من الإصابة بالأورام السرطانيّة.

٧) تُساعد في التخفيف من نسبة الكولسترول الضارّ في الجسم وترفع نسبة الكولسترول الجيّد وبالتالي التخفيف من الأمراض الصدريّة كأمراض القلب والشرايين.

٨)تقلّل من ارتفاع نسبة السكّر في الدم لذلك ينصح مرضى السكّري باستخدامها.

٩) البذور الوحيدة مع بذور الترمس التي تحتوي على بروتين كامل وبذلك فهي تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

١٠) مناسبة جدّاً للرياضيّين وبناة الأجسام؛ لأنّها باستطاعتها العمل على امتصاص الماء من الجسم.

١١) تعدّ مصدراً قويّاً للطاقة كما أنّها الغذاء الأفضل لصحّة الدماغ لأنّها تعمل على تحسين الذاكرة والتركيز.

١٢) تعمل على تخليص الجسم من السموم؛ لأنّها تحتوي على نسبة عالية من الموادّ المضادّة للأكسدة.

١٣) تُعالج الإمساك.

١٤)بذور الشيا للتنحيف تُستخدم بذور الشيا بشكل فعال لإنقاص الوزن وذلك لأنّها لها القدرة العالية على امتصاص الماء من الجسم، كما أنّها كما ذكرنا آنفاً غنيّة بالألياف، والألياف كما هو معروف تعطي الجسم شعوراً بالشبع لفترة طويلة جدّاً، وبالتالي عدم تناول كمّيّات كبيرة من الطعام، لذلك هي فعّالة للأشخاص الذي يريدون التخلّص من وزنهم الزائد وخاصّة في منطقة البطن والمعدة والأرداف.