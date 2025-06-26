الأنبا عمانوئيل يهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بحلول العام الهجري الجديد

يتقدم نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وجميع قيادات الدولة، والإخوة المسلمين في مصر، والعالم العربي والإسلامي، بالتهنئة القلبية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٧ هـ.

وقال في بيان له: أعاده الله على مصرنا الحبيبة، والأمة الإسلامية بكل خير وسلام وأن يعمّ السلام قلوب الجميع، ويظل وطننا الغالي نموذجًا للوحدة والمحبة، والتعايش المشترك.

اختتم: نسأل الله أن تكون السنة الهجرية الجديدة، عامًا مباركا ملؤه الخير، والتقدم لمصر، ولكافة شعوب العالم.