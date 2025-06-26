قدّم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.

المكونات:

- 500 جرام سجق بلدي

- 1 بصلة كبيرة مفرومة

- 2 فص ثوم مفروم

- 1 فلفل أخضر مقطع شرائح

- 1 فلفل أحمر أو حار (اختياري)

-2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات

-2 ملعقة كبيرة زيت

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

- رشة بهارات (كمون، كزبرة ناشفة، بابريكا )

- 1 ملعقة صغيرة صلصة طماطم (اختياري

الطريقة:

1. تسخين الزيت: في مقلاة على نار متوسطة، سخني الزيت ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبيًا.

2. إضافة الثوم والفلفل: أضيفي الثوم وقلّبيه قليلًا، ثم أضيفي شرائح الفلفل وقلّبي حتى تطرى.

3. تشويح السجق: أضيفي السجق إلى الخليط وقلّبيه جيدًا حتى يتحمّر من جميع الجهات ويبدأ في إخراج الدهون.

4. إضافة الطماطم: أضيفي الطماطم المقطعة وقلّبي، ثم أضيفي البهارات والملح والفلفل حسب الذوق.

5. الطهي: غطي المقلاة واتركي الخليط يطهى لمدة 10–15 دقيقة على نار هادئة حتى تتجانس النكهات ويُطهى السجق جيدًا. يمكن إضافة ملعقة صلصة طماطم لمزيد من النكهة.

6. التقديم: قدّميه ساخنًا مع الخبز البلدي أو الأرز الأبيض