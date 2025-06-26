قدّم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.
المكونات:
- 500 جرام سجق بلدي
- 1 بصلة كبيرة مفرومة
- 2 فص ثوم مفروم
- 1 فلفل أخضر مقطع شرائح
- 1 فلفل أحمر أو حار (اختياري)
-2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات
-2 ملعقة كبيرة زيت
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
- رشة بهارات (كمون، كزبرة ناشفة، بابريكا )
- 1 ملعقة صغيرة صلصة طماطم (اختياري
الطريقة:
1. تسخين الزيت: في مقلاة على نار متوسطة، سخني الزيت ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبيًا.
2. إضافة الثوم والفلفل: أضيفي الثوم وقلّبيه قليلًا، ثم أضيفي شرائح الفلفل وقلّبي حتى تطرى.
3. تشويح السجق: أضيفي السجق إلى الخليط وقلّبيه جيدًا حتى يتحمّر من جميع الجهات ويبدأ في إخراج الدهون.
4. إضافة الطماطم: أضيفي الطماطم المقطعة وقلّبي، ثم أضيفي البهارات والملح والفلفل حسب الذوق.
5. الطهي: غطي المقلاة واتركي الخليط يطهى لمدة 10–15 دقيقة على نار هادئة حتى تتجانس النكهات ويُطهى السجق جيدًا. يمكن إضافة ملعقة صلصة طماطم لمزيد من النكهة.
6. التقديم: قدّميه ساخنًا مع الخبز البلدي أو الأرز الأبيض