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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة

طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.
طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.
رنا عصمت

قدّم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.

المكونات:

- 500 جرام سجق بلدي

- 1 بصلة كبيرة مفرومة

- 2 فص ثوم مفروم

- 1 فلفل أخضر مقطع شرائح

- 1 فلفل أحمر أو حار (اختياري)

-2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات

-2 ملعقة كبيرة زيت

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

- رشة بهارات (كمون، كزبرة ناشفة، بابريكا )

- 1 ملعقة صغيرة صلصة طماطم (اختياري

الطريقة:

1. تسخين الزيت: في مقلاة على نار متوسطة، سخني الزيت ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبيًا.

2. إضافة الثوم والفلفل: أضيفي الثوم وقلّبيه قليلًا، ثم أضيفي شرائح الفلفل وقلّبي حتى تطرى.

3. تشويح السجق: أضيفي السجق إلى الخليط وقلّبيه جيدًا حتى يتحمّر من جميع الجهات ويبدأ في إخراج الدهون.

4. إضافة الطماطم: أضيفي الطماطم المقطعة وقلّبي، ثم أضيفي البهارات والملح والفلفل حسب الذوق.

5. الطهي: غطي المقلاة واتركي الخليط يطهى لمدة 10–15 دقيقة على نار هادئة حتى تتجانس النكهات ويُطهى السجق جيدًا. يمكن إضافة ملعقة صلصة طماطم لمزيد من النكهة.

6. التقديم: قدّميه ساخنًا مع الخبز البلدي أو الأرز الأبيض

طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة السجق طريقة عمل السجق

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طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة

طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.
طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.
طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.

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