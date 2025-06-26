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النقل تحذّر: مُخالفات رادعة لمتجاوزي حارة الأتوبيس التردّدي على الدائري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل تحذّر: مُخالفات رادعة لمتجاوزي حارة الأتوبيس التردّدي على الدائري

الاتوبيسات الترددي
الاتوبيسات الترددي
حمادة خطاب

ناشدت وزارة النقل قائدي المركبات بضرورة الالتزام بعدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي، والمتواجدة في الحارة اليسرى بكل اتجاه على الطريق الدائري، حرصًا على سلامة الجميع وضمان كفاءة التشغيل المستدامة لمنظومة النقل الجماعي الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن التعدي على الحارة المخصصة للأتوبيس يعرض السائقين ومستخدمي الأتوبيس للخطر، كما يتسبب في تراجع فعالية الخدمة وزيادة معدلات الحوادث على الطريق، مؤكدة على أهمية الالتزام بالحارات المخصصة للمركبات الأخرى.

وأكدت وزارة النقل أنها تتعاون مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة ضد المركبات التي تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي، وذلك ضمن خطة لضبط حركة المرور وتعزيز ثقافة احترام قواعد السير.

وأعربت الوزارة عن ثقتها في وعي المواطنين والتزامهم بتعليمات السلامة والأمان على الطريق الدائري، داعية الجميع إلى تجنب استخدام الحارة المخصصة للأتوبيس حفاظًا على الأرواح والمركبات، ولدعم نجاح هذا النمط الحضاري من النقل الجماعي.

النقل الأتوبيس الترددي الدائري

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