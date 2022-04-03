عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 1.. يسرا ارستقراطية تتحدث الفرنسية

مسلسل أحلام سعيدة
مسلسل أحلام سعيدة

بعد سنوات من الأعمال الجادة، تعود النجمة يسرا إلى اللايت كوميدي من خلال مسلسل أحلام سعيدة، الذي تقدم فيه يسرا شخصية فريدة، وهي امرأة أرستقراطية تحب جمع التحف، وتتحدث الفرنسية بطلاقة، لكن على الجانب الآخر، تكاد تغرق في الديون، وهي المفارقة التي تثير الكوميديا في المسلسل.
الكوميديا أيضا تأتي من الاستعلاء الذي تعامل به يسرا الجميع، فلا يوجد خادمة في منطقة الزمالك ترغب في العمل لديها، والجيران لا يطيقونها أيضاً، وفي نهاية الحلقة الأولى من المسلسل، تحدث مفاجأة تؤسس للقادم من الأحداث.


أحلام سعيدة من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة الذي سبق أن تعاون مع يسرا من قبل في مسلسل سرايا عابدين.

يسرا تحضر أحد المزادات ولا تشتري.. أحداث الحلقة الـ1 من "أحلام سعيدة"

يسرا وغادة عادل تشاركان مع فريق المدفعجية بأغنية “فكك”.. فيديو


ويشارك يسرا في بطولة المسلسل غادة عادل ومي كساب وعماد رشاد ونبيل نور الدين، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم.


يحكي أحلام سعيدة قصة فريدة، وهي شخصية أرستقراطية مهووسة بجمع التحف وتعامل الجميع باستعلاء، وفي الخلفية يستعرض المسلسل ما يحدث في الماضي، حيث فوزية التي ترغب في احتراف التمثيل في فرنسا.

ساعة عمرو عرفة غادة عادل الفرنسية أحلى الأوقات مسلسل احلام سعيدة إخراج عمرو عرفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

إلهام شاهين: الله يحرق السوشيال ميديا بجاز.. ومعرفش مين مي العيدان دي

الاتحاد الجامبي: وفاة بكاري جاساما في باريس شائعة

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

سعر الذهب اليوم الأحد 3-4-2022

هل قراءة القرآن من الموبايل أقل ثوابا من المصحف ؟ .. الإفتاء تجيب

احترمي عمرك واحتشمي | إلهام شاهين ترد على هجوم مي العيدان ..فيديو

موضوعات متعلقة

مسلسل رانيا وسكينة الحلقة 1.. روبي تساعد حبيبها بتهريب الماس ومى عمر متهمة بقتل والدها

أجواء كوميدية بكواليس مسلسل مكتوب عليا .. فيديو

مسلسلات رمضان 2022 ..تعرف على مواعيد عرض رانيا وسكينة

مسلسلات رمضان 2022 .. تعرف على مواعيد عرض جزيرة غمام

سبب عدم إخراج ويل سميث من حفل الأوسكار بعد صفع كريس روك

أنا.. آدم يعود في رمضان بتتر بابلو

سهير رمزي تصنع الكنافة عند البائع .. ذكريات الفنانة في رمضان |شاهد

مسلسلات رمضان 2022.. مواعيد عرض "دايما عامر"

ترشيحاتنا

انفجار ضخم في ميناء أوديسا الأوكراني.. تفاصيل

سعر الدولار في البنوك اليوم 3-4-2022

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني قبل موقعة الحسم في دوري أبطال إفريقيا

علي جمعة: المسلمون قسموا القرآن إلى أجزاء وأرباع بناء على عدد الحروف

سامسونج تطلق هاتف Galaxy جديد بسعر منافس وبطارية كبيرة

بعد قصفه.. صرخة طفل أوكراني على سرير المستشفى تهز العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قصفه.. صرخة طفل أوكراني على سرير المستشفى تهز العالم

العين صابتها.. تحطم سيارة فيراري بسائقها بعد لحظات من شرائها

باتشاي كريم.. تعرف على التكافل بالصين بين 130 مليون مسلم في رمضان

ميريام فارس تتلقي انتقادات بسبب ملابسها في أحد الاعلانات:«غير مناسبة لشهر رمضان»|شاهد

فيديو

خلي بالك.. أضرار كثيرة لتناول التمر الهندي.. تعرف عليها|فيديو جراف

تقي من التشنجات والإرهاق.. أطعمة يجب تناولها خلال الصيف

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

تعرف على الفئات الممنوعة من الصيام في رمضان.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ