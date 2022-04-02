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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا تحضر أحد المزادات ولا تشتري.. أحداث الحلقة الـ1 من "أحلام سعيدة"

صدى البلد

عرضت اليوم أحداث الحلقة الأولى من المسلسل الكوميدى "أحلام سعيدة" بطولة النجمة يسرا عبر شاشة ON E .

وكشفت أحداث الحلقة الأولى ظهور شخصية "فريدة" يسرا التى تهتم بالمزادات وحب الانتيكات .

كما حضرت "فريدة" يسرا إحدى المزادات ولم تتمكن من الشراء .

وفوجئت "فريدة" يسرا بيبع قبعة والدتها فى إحدى المزادات مقابل ٢٠٠ ألف جنيه. 

قصة مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها النجمة يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها النجمة غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها الفنانة مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

عمرو عرفة يكشف تفاصيل مسلسل أحلام سعيدة

كشف المخرج عمرو عرفة تفاصيل مسلسل "أحلام سعيدة"، متابعا " لم استطع أن اقاوم الورق، متابعا: اللي بيرجعني للدراما تاني هو الورق ومقدرتش أقاوم ورق مسلسل أحلام سعيدة.
وأضاف المخرج عمرو عرفة، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on: أن الكاتبة والمؤلفة هالة خليل لما بتكتب بتعمل شغل كويس لأنها مخرجة.

فيما قالت هالة خليل: مسلسل "أحلام سعيدة" مفهوش نكد وصعبانيات وفيه صورة متاخدة عني إني بقدم أعمال تقيلة ولكن السنة دي هقدم عمل كوميدي في "أحلام سعيدة".
وأضافت الكاتبة هالة خليلـ خلال البرنامج: فكرة مسلسل "أحلام سعيدة" يتحدث عن التصالح مع الذات وكان اسمه "مفترق طرق" واتغير ، متابعا: مسلسل أحلام سعيدة كان فيلم وهخرجه ولكن لما المنتج كلمني حولناه لمسلسل.

عمرو عرفة ON E مسلسل احلام سعيدة مسلسل “أحلام سعيدة” شاشة ON أحلام سعيدة arts entertainment

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