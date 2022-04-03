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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد قصفه.. صرخة طفل أوكراني على سرير المستشفى تهز العالم

طفل أوكراني
طفل أوكراني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مفجعا لطفل أوكراني يبلغ من العمر 3 سنوات يصرخ باسم والده بعد إصابتهما بقصف في ماريوبول.

أصيب الطفل ووالده في المدينة الساحلية المحاصرة في 19 مارس الماضي، لكن الأمر استغرق أيامًا لإجلائهم إلى المستشفى في زابوريزهجيا، وفقًا لما ذكرته أخصائية التخدير أولينا بليفانكينا.

كان الطفل الأوكراني يصرخ في ألم على سرير المستشفى رغم إصابته الخطيرة، ويقول: "أين والدي؟ هل سيأتي؟".

وقد تم نقل الطفل «ديما» إلى العناية المركزة يوم السبت بعد خضوعه لعملية جراحية، بينما كان والده يتلقى العلاج في جزء آخر من المستشفى.

كان ديما يصرخ: "أبي! هل أبي قادم؟ أين والدي؟ هل سيأتي"، فيما وقفت ممرضة تطمئن الصبي وتوضح أن والده في طريقه إليه.

نشرت المقطع CBS News، وقد تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام آلاف المرات منذ بثه.

تقوم القوات الروسية بقصف ماريوبول منذ أكثر من شهر، حتى أصبحت المدينة الهادئة مسرح لأسوأ حالات الطوارئ خلال الحرب.

تعتقد الأمم المتحدة أن آلاف الأشخاص قتلوا في ماريوبول، وأكد متحدث باسم عمدة المدينة بأن ما يقرب من 5000 شخص، من بينهم أكثر من 200 طفل قد لقوا حتفهم.

 

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