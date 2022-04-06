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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلاف فواخرجي الأحدث.. آخر حالات طلاق فى الوسط الفني

سولاف فواخرجي
سولاف فواخرجي

عدد من حالات الطلاق حدثت خلال الفترة الماضية داخل الوسط الفني ، حيث كانت الفنانة سلاف فواخرجي أخر من أعلنوا عن ذلك ، وفى السطور التالية نرصد أبرز حالات الطلاق : 

سولاف فواخرجي :

أعلنت الفنانة سلاف فواخرجي خلال الساعات الماضية انفصالها عن زوجها الفنان والمخرج السوري وائل رمضان ، بعد سنوات طويلة من الحب والزواج . 

ونشرت سلاف صورة تجمعهما، مصحوبة بأبيات شعر قائلة: "في تصريف كلمة الفِصام …انفصمت العُرْوةُ انقطعت وانحلَّت، اِنْفَصَمَ ظَهْرُهُ : اِنْصَدَعَ، اِنْفَصَمَ الإِناءُ : اِنْكَسَرَ دونَ فَصْل، و انْفَصَمَ المطَرُ: انقطع وأقلع".

وتابعت: “وأنا كتلك العروة انقطع … و ظهري ينصدع.. وكذلك الإناء الذي ينكسر ولا ينفصل …وكالمطر الذي أقلع راوياً وهطل حارقاً”.

واختتمت "وائل … صديقي …أبو الحمزه وعلي …شكرا لك إلى يوم الدين …وأحبك إلى أبد الآبدين انفصال".

سلاف فواخرجي تعلن انفصالها عن زوجها

سلاف فواخرجي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

ياسمين رئيس :

كانت الفنانة ياسمين رئيس من أواخر الفنانات اللاتى أعلن عن انفصالهن خلال الفترة الماضية ، حيث كشف ياسمين رئيس عن طلاقها من المخرج هادي الباجوري بعد سنوات من الزواج ، واسفرت تلك الزيجة عن اولاد.

وكانت قد ياسمين رئيس هي الاخري عن خبر انفصاله عن زوجها المخرج هادي الباجوري،  عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

و كتبت ياسمين رئيس : "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".. ‏صدق الله العظيم، ‏الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

أحمد الفيشاوي : 

كان الفنان أحمد الفيشاوي من الفنانين الذين أعلنوا عن انفصالهم ، وكان ذلك فى أواخر عام 2021 . 

وفاجأت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي آنذاك الجميع الجمهور وأعلنت انفصالها عن زوجها أحمد الفيشاوى من خلال تعليق  عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وقالت ندى الكامل: "من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوى يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق  كثيرا".

احمد الفيشاوي الفنانة ياسمين رئيس ياسمين رئيس الفنان أحمد الفيشاوى سولاف فواخرجي هادي الباجوري

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