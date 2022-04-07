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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يتعهد بالردع ضد تهديدات بيونج يانج النووية والصاروخية

صدى البلد

تعهد رئيس كوريا الجنوبية المنتخب "يون سيوك-يول" اليوم الخميس بتعزيز الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية خلال زيارته إلى قاعدة "همفريز كامب" العسكرية الأمريكية، وفقا للمتحدثة باسمه "بيه هيون-جين".

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن يون ذهب على متن طائرة مروحية إلى معسكر "همفريز" في مدينة "بيونغ تيك"، على بعد 70 كيلومترا جنوب سول، وسط تصاعد التوترات في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات في الشهر الماضي، كما يُخشى من إجراء بيونغ يانغ لتجربة نووية.


من جانبها، نقلت المتحدثة باسم "يون" عنه تأكيده على أهمية الردع القوي من خلال التحالف العسكري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، كما أعرب "يون" عن تصميمه على تعزيز التحالف وتعزيز الردع وموقف الرد على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.


جدير بالذكر أن زيارة "يون" تأتي في الوقت الذي زادت فيه كوريا الشمالية من حدة التوترات بعد اختبارها للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، منتهكة بذلك الحظر الاختياري الذي فرضته على نفسها سابقا حين تعهدت بالتوقف عن إجراء التجارب النووية وإطلاق الصواريخ بعيدة المدى.


وخلال الزيارة، التقى "يون" بالجنرال "بول لاكاميرا" قائد القوات الأمريكية وقائد القوات المشتركة، وكذلك نائبه الجنرال "كيم سيونغ-كوم".


وسوف يتم نقل مقر قيادة القوات المشتركة من مجمع وزارة الدفاع في سيئول إلى معسكر "همفريز"، حيث سيتم نقل المكتب الرئاسي إلى مقر وزارة الدفاع.

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