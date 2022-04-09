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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جورج وسوف يحيي 4 حفلات متتالية في قبرص.. مايو المُقبل

جورج وسوف
جورج وسوف

يستعد الفنان جورج وسوف، لإحياء سلسلة حفلات غنائية ساهرة له في قبرص، أيام (14،15،16،17) مايو المُقبل، وذلك تزامنًا مع حفلات الصيف التي ستنطلق من الشهر المُقبل. 

حفل جورج وسوف المُقبل 

يستعد المطرب الكبير جورج وسوف لإحياء حفلا بمدينة طابا يوم 13 مايو القادم، ويقدم لمحبيه عدد من اشهر اغانيه.

وكان قد جورج وسوف، جمهوره ومتابعيه صورة له من إحدى حفلاته الأخيرة، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

شائعات وفاة جورج وسوف

وعلي جانب آخر ردّ الفنان جورج وسوف، على كثرة شائعات وفاته التي تلاحقه دائماً.

وقال في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "أنا بخير ولم أعد أنزعج من تلك الشائعات لأنها هي ضريبة النجاح والشهرة وأنا صحتي جيدة".

وتابع: "أتمنى أن يتعب أو يزهق مروجو تلك الشائعات ويارب الجمهور يفتكرني دائمًا، وأنا بخير".

ويستعد الفنان جورج وسوف، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “بعود عني” حيث قام بنشر فيديو من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”.

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