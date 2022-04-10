عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية 2022 ..هل يتحقق كابوس الأمريكيين والمهاجرين؟ |قراءة

اليمين المتطرف
اليمين المتطرف

يستعد الفرنسيون، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية؛ لتحديد المرشح الذي سيتسلم مفاتيح الإليزيه ويحكم البلاد طيلة الخمس سنوات المقبلة.

الرئيس ماكرون
الرئيس ماكرون

الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية

ويتنافس في الانتخابات الفرنسية، 12 مرشحا، لكن تشتد المنافسة بين الرئيس المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، ومرشحة حزب التجمع الوطني، مارين لوبن.

وتشير نوايا الأصوات التي عكستها استطلاعات الرأي إلى سيناريو مماثل للعام 2017، حين انتقل الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن إلى الدورة الثانية قبل أن يفوز ماكرون بالرئاسة.

ووفق أحدث استطلاعات الرأي، الذي نُشر يوم الجمعة، فقد حصل إيمانويل ماكرون على 26% من نوايا التصويت في الجولة الأولى، ومارين لوبن حصلت على 25%، بفارق نقطة واحدة، بينما جاء جون لوك ميلانشون ثالثا بنسبة 17.5%.

وتعد المرحلة الأولى من الانتخابات الفرنسية خارجة عن المألوف منذ قيام الجمهورية الخامسة عام 1958، إذ شلّتها أزمة وباء كورونا، وهيمنت عليها الحرب في أوكرانيا، ما سببته من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

وتعتبر قضية الهجرة ومستقبل المهاجرين من بين الملفات الشائكة التي خلقت جدلا بين المرشحين الـ 12، إذ يعتبر معسكر اليمين الكلاسيكي والمتطرف في شخص لوبن ومؤسس حزب "استعادة فرنسا"، اليميني المتطرف، إيريك زمور، أن القوانين الحالية يجب أن تصبح أكثر تشددا اتجاه المهاجرين لتحمي الهوية الفرنسية فيما معسكر اليسار يفتح أذرعه لهم، ويسعى لتيسير عملية دخولهم للتراب الفرنسي وإدماجهم داخل المجتمع.

على نفس الصعيد، قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، إن الولايات المتحدة تخشى فوز مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان، في الانتخابات الفرنسية، التي ستجرى على جولتين.

الوضع صعب.. مراسل إكسترا نيوز في فرنسا: ارتفاع أسعار السكر والزيت والقمح

الانتخابات الرئاسية الفرنسية: تراجع ماكرون في استطلاعات الرأي.. ومارين لوبان تواصل الصعود

وأكدت أن هناك قلقا متزايدا داخل إدارة الرئيس جو بايدن بشأن استطلاعات الرأي في الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تظهر تنافسا شديدا بين الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية مارين لوبان، التي عبرت سابقا عن إعجابها "بلا خجل" ببوتين، الذي التقت به في موسكو في عام 2017.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن فوز لوبان في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، من وجهة نظر واشنطن، "قد يزعزع استقرار التحالف الغربي ضد موسكو".

وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض بدأ يخشى مخاوف من أن يحقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا أكبر انتصار له في باريس بفوز مارين لوبان، المعروفة بإعجابها به.

وتخشى واشنطن أن فوز لوبان المحتمل قد يؤدي إلى زعزعة استقرار التحالف الغربي ضد موسكو، مما يقلب دور فرنسا كقوة أوروبية رائدة ويحتمل أن يعطي قادة الناتو الآخرين موقفا بشأن البقاء في الحلف.

ماري لوبان
ماري لوبان

لماذا يتخوف الغرب من اليمين المتطرف؟

وفي هذا الصدد قال المفكر السياسي، مهدي عفيفي، إن صعود اليمين المتطرف في أوروبا يقلق الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تتمسك بالديمقراطية، حيث إن اليمين المتطرف لديه أفكار غير مقبولة نسبيا للدول الديمقراطية المتطورة، فلذلك صعود أي مرشح لليمين يعني تغير السياسيات مع الدول التي تتحلى بالديمقراطية المتطورة.

وأضاف عفيفي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك تخوف دائم من صعود اليمين المتطرف، خاصة في بلد مثل فرنسا، ومن غير المتوقع أن تفوز مرشحة اليمين المتطرف في هذه الانتخابات، وخاصة في هذا التوقيت.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تميل بشكل عام إلى أن يكون هناك علاقات وطيدة مع الدول الأوروبية وخاصة عندما تكون جميع الحكومات ديمقراطية وليست من اليمين المتطرف.

وتابع عفيفي: "اليمين المتطرف لا يتماشى مع المبادئ الديمقراطية بـ الولايات المتحدة الأمريكية  أو أوروبا، حيث أنه يكون له ميول بالتعاون مع الأنظمة الشيوعية والأنظمة الشمولية، مما يؤدي إلى خلاف في وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الديمقراطية وتلك الدول التي تنقلب إلى يمينية".

اختيار الرئيس التاسع لـ فرنسا بعد ساعات| والاعتكاف جرس إنذار للانتخابات ..فيديو

انتخابات فرنسا.. 12 مرشحا يخوضون السباق إلى الإليزيه.. وماكرون يستعد لولاية ثانية

واستردف: "خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك تحركات كثيرة في بعض الدول الأوروبية، نتيجة الضغوط الاقتصادية، والمشاكل للتحول إلى اليمين المتطرف، لكن لم تستمر هذه المحاولات لفترة طويلة، وباءت بالفشل في معظم الدول، وعادت إلى المنظومات الديمقراطية أو الوسطية التي تميل إلى الجانب الديمقراطي بعيدا عن اليمين المتطرف".

وأكمل: "دائما حكومات اليمين المتطرف أو متابعي مبادئ اليمين المتطرف يكون لهم صبغة متطرفة، ويكون لديهم دائما نوع من التمييز العنصري، الذي تراه المؤسسات الديمقراطية يؤثر على تركيبة المجتمع بشكل كبير، كما أن له ميول للأفكار الشيوعية، مما يؤدي إلى شقاق دائم في المجتمع". 

وعن حالة فرنسا إذا أصبحت تحت حكومة يمينية أوضح "عفيفي"، أن هذا سيؤدي إلى تغيير سياستها الخارجية وتغيير سياستها في التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مما يؤثر على العلاقات الأمريكية الفرنسية والعلاقات الأمريكية الأوروبية بشكل سلبي، فلذلك يجب أن يكون هناك اللجوء إلى أن تكون إما أن تكون حكومة محافظة ذات صبغة ديمقراطية، بعيدة عن اليمين المتطرف.

وأوضح "عفيفي"، أنه يعتقد فشل اليمين المتطرف في فرنسا خاصة في هذا التوقيت، لأن ردود فعل الشارع الفرنسي والتحركات التي قام بها الرئيس ماكرون - خلال الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا، تصب في صالحه.

مهدي عفيفي
مهدي عفيفي

فرنسا تلعب دورا هاما في وقف الحرب

ولفت: قام ماكرون بتحرك جيد جدا، حيث أن فرنسا تلعب دورا هاما جدا، إضافة إلى أنها من أهم الحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا لها دور بارز في الاتحاد الأوروبي وفي حلف الناتو، فلذلك تغيرات معطيات الأمور في هذا الوقت ستكون لها آثار سلبية على متغيرات الأمور في أوروبا بشكل عام.

وأكد عفيفي:  "ما نراه الآن هو ارتفاع لأسهم ماكرون إضافة إلى دور فرنسا في دعم ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في فرض العقوبات على روسيا وغيرها من البلاد، لذلك تغيير النمط السياسي في هذا الوقت ليس من صالح الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية، معتقدا أن الشارع الفرنسي يري أن ماكرون قد قام بتحركات مقبولة".

واختتم: "الولايات المتحدة الأمريكية ترى أنه لا بد من أن تستمر هذه الضغوط على روسيا في حالة تغيير المنظومة السياسية الفرنسية، حيث أن يكون هناك تغيير في التعاطي مع منظومة العقوبات على روسيا، وهذا هو المتوقع، فلذلك ترى الولايات المتحدة أن وجود حكومة معتدلة من أسباب استمرار الاستقرار ونجاح العلاقات الأمريكية الفرنسية، خاصة في الوقت الحالي".

الانتخابات الفرنسية الرئيس الأمريكي اليمين المتطرف العلاقات الأمريكية الفرنسية الإليزية إيمانويل ماكرون الروسي فلاديمير بوتين مارين لوبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

مجلس الزمالك يقبل استقالة مصطفى هدهود

7 قروش زيادة في سعر الدولار ..اليوم

من هو «الأغا» الذي صافح الأمير محمد بن سلمان؟

الاختيار 3 الحلقة8.. تهديد من محمد مرسي لمصر في حضور طنطاوي والسيسي

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلن أسباب استقالة نائب رئيس الزمالك

موضوعات متعلقة

احتجاجات في باريس عشية الانتخابات الرئاسية الفرنسية .. فيديو

الانتخابات الرئاسية الفرنسية: تراجع ماكرون في استطلاعات الرأي.. ومارين لوبان تواصل الصعود

ماكرون أم لوبان.. من سيحظى بأصوات العرب والمهاجرين في الانتخابات الفرنسية؟

ترشيحاتنا

كسر هاتف أحد المشجعين.. رونالدو يعتذر عن سلوكه بعد لقاء إيفرتون

حدث في 9 رمضان.. فتح صقلية ووصول مجاهدي الحجاز إلى مصر لمحاربة الصليبيين

ميدو يهاجم التحكيم: بن شرقي لم يستحق الطرد.. ولاعب المقاصة دهس قدم زيزو

تعرف على ضوابط تحصيل الغرامات المالية وعقوبة عدم سدادها

تسريبات جديدة تكشف حصول ساعة سامسونج Galaxy Watch5 Pro على بطارية عملاقة

الحكومة تقترض من البنوك 24 مليار جنيه.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشار شيكولاتة الحشيش.. هل تهدد "كيندر" حياة الأطفال بالسالمونيلا؟

رمز الغدر..هل يتحول جنس الضبع من ذكر إلى أنثى عامًا بعد آخر؟

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

فيديو

يا رب تعدى العملية النهارده على خير.. أحمد أبو زهرة في رسالة لوالده

بعد صفع مقدم الحفل.. “الأوسكار” توجه "لكمة" لـ ويل سميث| فيديوجراف

شعري كله وقع.. غادة عبد الرازق تتعرض للسخرية بسبب "قَّصتها"

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ