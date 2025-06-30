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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار رسميا مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

سعر الدولار الأمريكي
سعر الدولار الأمريكي
علياء فوزى

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، مسجلا انخفاض بقيمة تتراوح بين 26 إلى 30 قرشا. 

ونستعرض موقع “صدى البلد”سعر الدولار، أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 49.88 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية ليسجل نحو  49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو 49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك نكست لنحو 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(قناة السويس، ،فيصل الإسلامي،  أبوظبي الأول، القاهرة،  الأهلي، الإسكان والتعمير،الأهلي المتحد، الشركة المصرفية الدولية، مصر، التجاري الدولي CIB) نحو 49.64 جنيه للشراء و 49.74 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(ميد بنك،المصرف العربي، الكويتي الوطني،اتش اس بي سي"HSBC"، كريدي أجريكول،العقاري المصري العربي، الإسكندرية، البركة،قطر الوطني، أبوظبي التجاري) نحو 49.63 جنيه للشراء و 49.73 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنك تنمية الصادرات نحو 49.62  جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري نحو 49.72 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار  اليوم الإثنين

49.88 جنيه للشراء

أقل سعر بيع للدولار  اليوم الإثنين

49.71 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار  اليوم الإثنين

49.72 جنيه للبيع

سعر الدولار في الجمارك  اليوم الإثنين

50.31 جنيه. 

سعر الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي بنك نكست البنك الأهلي البنك المركزي المصري

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