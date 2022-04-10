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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة؟ .. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز قراءة القرآن
هل يجوز قراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة؟

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة؟ 

وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل:" القاعدة الشرعية أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، ومنه التسبيح على الحصى والسبحة، إذا الوسيلة تأخذ حكم المقصد، فالقراءة في الصلاة مطلوبة والوسيلة إليها هي الحفظ وحال عدم حفظه يمكن أن يلقن أحد أو أن يقرأ من المصحف".

وشدد على أنه لا فرق بين الاستعانة بالمصحف في الفريضة أو السنة أو في رمضان وفي غيره فهو جائز".

 


هل البسملة أية فى الفاتحة ؟

سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
ورد العجمي قائلًا إن البسملة آية في سورة الفاتحة عند بعض الأئمة، وغيرها يأتي عند البعض الآخر، فهذا هو خلاف الذي يجري فيه والأفضل أن تقرأها حتى تخرج من الخلاف عند أهل العلم.
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تلقى الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا من أحد الأشخاص يقول" هل البسملة في الصلاة بل الفاتحة جهرا أم سرا.
وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، قائلا: "إن الشافعي يرى أن الجهر سنة، وبالتالي نجهر بالبسملة، وبعض المذاهب مثل الحنبلي يرى أن الجهر ليس من السنن حسب ما اعتاد الإنسان.

 

هل قراءة الفاتحة عند كل مناسبة جائز شرعًا

هل قراءة الفاتحة عند كل مناسبة جائز شرعًا ؟.. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، وأجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية قائلا: لقد ثبت بالحديث الصحيح أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم ، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحد الصحابة : "لأُعلّمنّك سُورةً هي أعظمُ سُورةٍ في القُرآن قبل أن تخرُج من المسجد". قال : فأخذ بيدي ، فلما أردنا أن نخرج، قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن! قال: "الحمدُ لله ربّ العالمين: هي السّبعُ المثاني، والقُرآنُ العظيمُ الّذي أُوتِيتُهُ" .
وأضاف عاشور خلال البرنامج الإذاعي " دقيقة فقهية " لفضل سورة الفاتحة العظيم فُرِضَتْ قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة ؛ في الفرائض والنوافل ، ونص العلماء على استحباب قراءتها عند كل أمر مهم ، كالأفراح والبيوع ومواطن الصلح بين الناس ووقت الشدة وعند المقابر ؛ بل هي واجبة في صلاة الجنازة .
ومن جعلها شِعَارَه عند كل مناسبة فقد فاز وربح ؛ دنيا وأخرى .

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