محافظ الوادي الجديد يبحث تطوير منطقة عزبة البلايلة بالخارجة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، منطقة عزبة البلايلة بالخارجة، استجابة لمطالب أهالي المنطقة ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الزيارة حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

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ووجه المحافظ بسرعة إعداد خطة لتطوير المنطقة تشمل توسعة ورصف مدخل المنطقة والطرق الداخلية وإنارتها وإزالة أى عوائق تواجه أعمال التطوير مع تعويض أصحابها التعويض المناسب، كما وجه بإنشاء ميدان بجوار مسجد إبراهيم شكري ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمسجد لإضفاء مظهر حضاري.

من ناحية أخرى، تابع الزملوط سير العمل بمنفذ السلع الغذائية المخفضة التابع للإدارة التعليمية بالخارجة، موجهًا بتوفير جميع أنواع السلع من لحوم وخضروات وفاكهة ومنتجات الألبان، والتوسع في فتح منافذ بالمدارس لخدمة الأحياء السكنية المحيطة.