لدعم أوكرانيا.. رؤساء بولندا ودول البلطيق في زيارة إلى كييف

وصل الرئيس البولندي أندريه دودا بصحبة قادة دول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا)، اليوم، الأربعاء، إلى أوكرانيا لإجراء محادثات مع نظيرهم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، ظهر القادة الأربعاء، بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، إذ شاهدوا ما حدث في أوكرانيا جراء الغزو الروسي.

وأكد رئيس ليتوانيا، جيتاناس نوسيدا، أن زيارته أوكرانيا تظهر رسالة قوية من الدعم السياسي والمساعدة العسكرية من البلاد.

وقال رئيس لاتفيا ، إيجيلز ليفيتس، إن الزيارة إلى أوكرانيا تهدف إلى إظهار "التضامن الكامل مع الشعب البطل ورئيسهم".

فيما ذكر المتحدث باسم رئيس إستونيا، ألار كاريس، أن الاجتماع مع زيلينسكي سيركز على سبل مساعدة المدنيين والعسكريين في أوكرانيا، بالإضافة إلى التحقيقات في جرائم الحرب.

وكان مستشار للرئيس البولندي أندريه دودا، قد أعلن، اليوم الأربعاء، أن الرئيس في طريقه إلى كييف بصحبة رؤساء دول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكر المستشار ياكوب كوموخ: "تبدي بلداننا دعمها لأوكرانيا والرئيس زيلينسكي بهذه الطريقة".

وكان من المخطط أن يجري الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير زيارة تضامنية مشتركة مع الرؤساء الأربعة، لكن أوكرانيا رفضت استقباله في كييف.

وقال شتاينماير في وارسو إنه مستعد للقيام بالزيارة، لكن من الواضح أن هذا لم يكن مرغوبا فيه في كييف.