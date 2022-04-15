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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب عن قابلية ارتدائها الحجاب: "النفس و الروح أولا"

صدى البلد

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب علي الرد علي استفسارات و أسئلة جمهوها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

حيث قامت إحدى المتابعات بسؤالها “ممكن في يوم تلبسي الحجاب” .

وجاء رد شيرين عبد الوهاب كالآتي: الحجاب حجاب النفس و الروح و الاخلاق اولا  قبل اي حاجة .

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و كانت قد حققت أغنية “يا معافر” للفنانة شيرين عبد الوهاب، نجاح كبير جداً حيث تصدرت تريند اليوتيوب بعد أيام من طرحها.

 

بينما حققت 30 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع اليوتيوب منذ بدء شهر رمضان المبارك.


“يا معافر” كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع النابلسي.

يذكر أن تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب فى حفلها بدولة الكويت ، والذى أقيم خلال الساعات الماضية ، و رفع لافتة كامل العدد رغم أنه في مكان مفتوح وتواجد الجمهور الذي لم يجد تذاكر خارج البوابات الرئيسية وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.


ظهرت شيرين عبد الوهاب  بكامل لياقتها وخفة دمها وحرصت علي توجيه رسالة للحضور بطريقتها العفوية وقالت (وحشتوني حبايب قلبي ،الدنيا من غيركوا وحشة وانتوا اغلي الناس وليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرني بأيام وحشة،وميبقاش قلبكوا اسود ،وتقريبا كلنا هيجلنا كورونا بسبب الزحمة).

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