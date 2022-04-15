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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب عن سر طول شعرها: وراثة من أبويا

صدى البلد

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب علي الرد علي استفسارات و أسئلة جمهوها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

حيث قامت أحدي المتابعين بسؤالها "بتستخدمي أية لشعرك طول بسرعة ، نفسي شعري يطول ؟

وجاء رد شيرين عبد الوهاب كالاتي : خلطة زيوت طبيعية بعملها بنفسي حقولكم عليها قريب جدا و طبعا وراثة من ابويا .

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و كانت قد حققت أغنية “يا معافر” للفنانة شيرين عبد الوهاب، نجاح كبير جداً حيث تصدرت تريند اليوتيوب بعد أيام من طرحها.

 

بينما حققت 30 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع اليوتيوب منذ بدء شهر رمضان المبارك.


“يا معافر” كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع النابلسي.

يذكر أن تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب فى حفلها بدولة الكويت ، والذى أقيم خلال الساعات الماضية ، و رفع لافتة كامل العدد رغم أنه في مكان مفتوح وتواجد الجمهور الذي لم يجد تذاكر خارج البوابات الرئيسية وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.


ظهرت شيرين عبد الوهاب  بكامل لياقتها وخفة دمها وحرصت علي توجيه رسالة للحضور بطريقتها العفوية وقالت (وحشتوني حبايب قلبي ،الدنيا من غيركوا وحشة وانتوا اغلي الناس وليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرني بأيام وحشة،وميبقاش قلبكوا اسود ،وتقريبا كلنا هيجلنا كورونا بسبب الزحمة).

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