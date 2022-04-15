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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يزور طفلة بمنزلها عقب عودتها من جراحه نخاع بالقاهرة.. صور

الطفلة أروى
الطفلة أروى

زار اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، الطفلة أروى محمد عبد الفتاح ، البالغة من العمر ٨ سنوات بمنزلها بمنطقة المعني بمدينة قنا ، عقب عودتها من القاهرة، مقدماً لها فانوس رمضان احتفالاً بالشهر الكريم.

رافقه خلال الزيارة، المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بقنا.

 

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وقال محافظ قنا ، إنه فور تلقيه تقرير عن حالة الطفلة تم التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء و وزارة الصحة والسكان ونقلها على الفور إلى مستشفى أبو الريش للأطفال بالقاهرة وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء جراحة مسمار نخاع لها.

 

وكانت الطفلة توجهت برفقة أسرتها إلى القاهرة لإجراء جراحة مسمار نخاع على خلفية إصابتها بمرض العظام الزجاجى.

 

جدير بالذكر ، أن مرض العظام الزجاجى، مصطلح تندرج أسفله مجموعة اضطرابات جينية، يظهر عند المريض منذ الولادة، ينشأ  جراء طفرة جينية قد تؤثر سلبًا على العظام مسببة ضعفها، مما قد يجعل العظام عرضة للكسور حتى دون التعرض لأى حادث، وقد يؤدى لعدة كسور في ذات الوقت.


كما قد يؤدى المرض لظهور نطاق واسع من الأعراض قد تطال أجهزة أخرى فى الجسم، و تبعاً لحدة أعراضه يصنف مرض العظام الزجاجي في عدة أنواع، وحتى الآن تم توثيق حوالى 19 نوعًا مختلفًا للمرض، لكل منها أعراض مميزة.

 

الطفلة أروى
الطفلة أروى
الطفلة أروى
الطفلة أروى
الطفلة أروى
الطفلة أروى
الطفلة أروى
الطفلة أروى
الطفلة أروى
قنا مرض العظام الزجاجي فانوس رمضان محافظ قنا

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