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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء.. إعلامي يكشف الصفقات الجديدة لنادي الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مسئولو نادي الزمالك، حددوا معالم صفقات الموسم الجديد، بقائمة من اللاعبين المطلوب ضمهم في ميركاتو الصيف.


وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مسئولو الزمالك يبحثون في الوقت الحالي عن الإحلال والتجديد بشكل كامل في الفريق خلال الموسم المقبل وضم عدد كبير من اللاعبين وسد النقص في العديد من المراكز.

وأضاف شبانة، تضم قائمة الصفقات للاعبين المطلوب التعاقد معهم من جانب الزمالك كل من عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي بين صفوف الإسماعيلي، وكريم العراقي بين صفوف المصري، إلى جانب ناصر ماهر من جانب نادي فيوتشر.

وأكمل شبانة، كما تضم اللاعب نبيل عماد دونجا ومحمد حمدي ثنائي فريق بيراميدز، وعبده يحيي ومحمد فتح الله لاعبي فريق غزل المحلة، بالإضافة إلى جون إيبوكا مهاجم فريق إنبي، وثنائي الاتحاد مابولولو وهشام صلاح.

وتابع شبانة، ويفاضل مسئولو الزمالك على مستوى حراسة المرمى بين محمود جاد لاعب فريق إنبي ومحمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش والمهدي سليمان حارس مرمى فريق بيراميدز.

وأتم شبانة، يرغب الزمالك في التعاقد مع محمد هلال وناصر منسي بين صفوف فريق البنك الأهلي.

محمد شبانة نادي الزمالك بد الرحمن مجدي باهر المحمدي كريم العراقي ناصر ماهر فيوتشر

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