التجارة والصناعة: وقف استيراد منتجات بعض الشركات التي لها مصانع داخل مصر

عرضت فضائية " الحدث " تقريرا عن حقيقة إيقاف مصر تراخيص بعض الشركات المصدرة للسوق المصرية .

وتحدث التقرير عن بيان وزارة التجارة و الصناعة والتي أوضحت فيه أن هناك بعض الشركات التي أصبح لها مصانع في مصر فلا حاجة لاستيراد منتجاتها من الخارج .

وأجرى التقرير مقابلة مع عدد من المواطنين المصريين ، والذين أكدوا أنه لا حاجة لاستيراد منتجات من الخارج مادامت متوفرة داخل البلاد .

و في سياق متصل ، أكد المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد تطوراً ملحوظاً وذلك فى ضوء علاقات الأخوة والصداقة التي تربط قيادة وحكومتى وشعبا البلدين الشقيقين .

ومن هذا المنطلق نفى المتحدث الرسمى صدور أى قرارات من الوزارة من شأنها منع تصدير منتجات سعودية الى السوق المصرى ، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة للشركات السعودية سواء المستثمرة أو المصدرة للسوق المصرية .



وفى هذا الإطار لفت إلى أنه جار توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية وفقاً لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرية.