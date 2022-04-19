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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب ترد على متابعيها: لن أتزوج بعد حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

استكملت الفنانة  شيرين عبد الوهاب، فقرة الأسئلة التي تستقبلها من قبل جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق انستجرام، منذ أيام، ووجه لها محبيها عدد من الأسئلة منها معلومات حول حياتها الخاصة. 

شيرين 

وسأل أحد المتابعين شيرين عبد الوهاب حول إمكانية تعرفها على شخص جديد بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب مرة أخرى، وكانت إجابتها “لأ”.

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن أغنية كانت معروضة عليها وندمت على رفضها، وهي “غريبة الناس” التي قدمها الفنان وائل جسار وحققت نجاحا كبيرا، وعبرت شيرين عن رغبتها في العودة إلى الشاشة من خلال عمل درامي وأفلام سينمائية.

كما تحدثت شيرين عبد الوهاب عن أغنياتها المفضلة لها، ولغيرها من الفنانات أبرزهن أحلام ونوال الزغبي، وقالت إن فنانتها الشابة المفضلة هي بلقيس. 

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن احد اسأله الجمهور عن حقيقة عرض اغنية اكتبلك تعهد عليها، منذ أيام، وعلقت من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: حقيقة واتعرضت على سميرة سعيد ايضا.

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن اعمالها القادمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث قام أحد المتابعين بسؤالها “هل في كليب قريب و كام اغنية ”

شيرين شيرين عبد الوهاب أغاني شيرين حسام حبيب Arts Entertainment

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