شيرين عبد الوهاب: أكتبلك تعهد اتعرضت عليا وعلى سميرة سعيد

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن احد اسأله الجمهور عن حقيقة عرض اغنية اكتبلك تعهد عليها.

وعلقت من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: حقيقة واتعرضت على سميرة سعيد ايضا.

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن اعمالها القادمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث قام أحد المتابعين بسؤالها “هل في كليب قريب و كام اغنية ”

وجاء رد شيرين عبد الوهاب كالاتي : ٣ اغاني و ٢ فيديو كليب ان شاء الله .

و كانت قد حققت أغنية “يا معافر” للفنانة شيرين عبد الوهاب، نجاح كبير جداً حيث تصدرت تريند اليوتيوب بعد أيام من طرحها.