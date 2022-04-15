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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب: أكتبلك تعهد اتعرضت عليا وعلى سميرة سعيد

شيرين
شيرين

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن احد اسأله الجمهور عن حقيقة عرض اغنية اكتبلك تعهد عليها.

وعلقت من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: حقيقة واتعرضت على سميرة سعيد ايضا.

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وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن اعمالها القادمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث قام أحد المتابعين بسؤالها “هل في كليب قريب و كام اغنية ”

وجاء رد شيرين عبد الوهاب كالاتي : ٣ اغاني و ٢ فيديو كليب ان شاء الله .

و كانت قد حققت أغنية “يا معافر” للفنانة شيرين عبد الوهاب، نجاح كبير جداً حيث تصدرت تريند اليوتيوب بعد أيام من طرحها.

شيرين شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب يا معافر انستجرام

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