شاب نمساوي يرحب باللاجئين الأوكرانيين بموسيقى البوق.. شاهد

عرضت فضائية "يورونيوز" مقطع فيديو يرصد صبيا يرحب باللاجئين الأوكرانيين بموسيقى البوق.

باتت محطة "زاهوني" للقطارات شمال شرق المجر، نقطة التقاء للهاربين من المعارك الدامية في أوكرانيا، لكن الموسيقى تملاً الفضاء.

وأوضح المقطع أن معظم المتواجدين داخل المحطة هم من الأوكرانيين الفارين من الحرب في وطنهم.

ويبذل رافائيل تيبور هاينريش قصارى جهده للحفاظ على الروح المعنوية من خلال العزف على البوق.

وغالباً ما تنقل هذا الشاب البالغ من العمر 16 عاماً، من مدينة باد فوسلاو في النمسا مع عائلته إلى منازل ودول مختلفة، لذلك يشعر بالتعاطف مع الوافدين الجدد.