شغلانة مش بتجيب همها.. مصطفى بكري يتحدث عن معاناة سائقي التاكسي

علق الاعلامي مصطفى بكري على معاناة سائقي التاكسي الأبيض في القاهرة في ظل ظهور شركات النقل الحديثة مثل أوبر وكريم .



وقال مصطفى بكري خلال برنامجه " حقائق واسرار المذاع على قناة صدى البلد، ان التاكسي الأبيض مهدد بالاختبار مثل التاكسي الأسود القديم مع ظهور شركات السيارات الخاصة بالاحرة والملاهي والتطبيقات الحديثة .







وأضاف بكري أن هناك معناه حقيقية يواجهها هؤلاء السائقين فهم يحملون على عاتقهم أعباء المهنة التي يعتمد عليها اغلب الأيدي العاماة في مجال النقد .

وتابع أن عليهم ضرائب باهظة وتأمينات مهولة وصيانه دورية وشغالانه وهى شغلانه لم تعد تأتي بهمها.